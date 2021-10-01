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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Летучие мыши, обитающие в Тюмени, не распространяют COVID-19

Общество, 14:12 12 октября 2021

Минприроды

Летучие мыши, обитающие в Тюмени, к распространению вируса, вызывающего COVID-19, никакого отношения не имеют. Такое заявление сделал тюменский ученый Олег Орлов, занимающийся изучением рукокрылых.

"У нас в Тюмени обитают гладконосые летучие мыши, - пояснил он. - И уже официально подтверждено, что в распространении COVID-19 летучие мыши никак не участвуют".

Летучие мыши — животные малозаметные, но после того, как их заподозрили в распространении COVID-19, жизнь и проблемы этих рукокрылых стали живо интересовать человека.

В районе Тюменской слободы, сообщается на сайте медицинской академии, в этом году было нашествие летучих мышей. Они пугали людей во дворах, залетали в помещения. Попав в мегаполис, они принимают высотки за скалы и ищут здесь укрытия на зиму – для того, чтобы спрятаться, им достаточно сантиметрового отверстия в стене.

Рукокрылые — это второй по разнообразию отряд млекопитающих, который уступает только грызунам. Одна пятая всего разнообразия млекопитающих — это летучие мыши. На данных момент известно примерно 1 тыс. 400 видов летучих мышей.

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# коронавирус , летучие мыши

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