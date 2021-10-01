Более трех тысяч программ вошли в навигатор дополнительного образования Тюменской области

| Фото: из сообщества "Кванториум г. Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Кванториум г. Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Более 3 тыс. программ по разным направлениям размещены в навигаторе дополнительного образования Тюменской области. Об этом рассказала начальник управления дополнительного образования и воспитания регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Оксана Савинова в прямом эфире в сообществе "Тюменская область" 12 октября.

"Направления разные: и спортивное, и художественно-эстетическое, техническое, естественно-научное. Наши программы затрагивают много других аспектов. Они ориентированы на детей разного возраста. Каждый может найти программу себе по душе. Объем финансовых средств, направляемых на поддержку бюджетной системы дополнительного образования, сохраняется, не уменьшается, а только прирастает каждый год. Поэтому в рамках муниципальных заданий учреждения бюджетной сферы — спорта, культуры, молодежной политике — оказывают детям много услуг дополнительного образования на бесплатной основе", — добавила Оксана Савинова.

Кроме того, услуги дополнительного образования бесплатно предоставляют и социально ориентированные некоммерческие организации. В пример Оксана Савинова привела, "Чир", "Непоседы", экобиоцентр и другие. Нередко они получают грантовую поддержку для реализации своих программ.

Напомним, навигатор дополнительного образования Тюменской области – автоматизированная информационная система "Электронное дополнительное образование". Он помогает родителям выбрать кружки и секции для детей. В специальных окошках можно указать направленность, стоимость (бесплатная, платная и сертификат), населенный пункт и другие параметры для поиска.

Запись интервью с Оксаной Савиновой можно посмотреть в сообществе "Тюменская область" во ВКонтакте.

Инна Пахомова