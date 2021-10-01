Спортивные и художественные занятия - самые востребованные направления допобразования Тюменской области

| Фото: из сообщества "Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени" во ВКонтакте (архив)

Спорт и художественно-эстетические занятия возглавляют Топ направлений дополнительного образования, на которые жители Тюменской области записывают своих детей.

Об этом рассказала начальник управления дополнительного образования и воспитания регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Оксана Савинова в прямом эфире в сообществе "Тюменская область" 12 октября.

"Среди спортивных направлений популярны массовые виды спорта и единоборства. Из художественно-эстетических направлений чаще выбирают занятия по вокалу, музыке, декоративно-прикладному творчеству", — поделилась Оксана Савинова.

Она добавила, что сфера дополнительного образования развивается и появляются новые программы естественно-научного цикла, занятия, ориентированные на научно-исследовательскую работу, проектные лаборатории. "Появились программы по астрономии. В учреждении "Контакт" эти занятия уже выходят на углубленный уровень. На третьей ступени у детей есть возможность заниматься биоастрономией. Развитие метапредметных компетенций позволяют ребятам применять знания и понимать, как они используются в реальной практике", — заключила начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Запись интервью с Оксаной Савиновой можно посмотреть в сообществе "Тюменская область" во ВКонтакте.

Инна Пахомова