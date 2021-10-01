В Тюмени выберут лучшего преподавателя детской школы искусств в УФО

| Фото: пресс-службы главы Тюменского района | Фото: пресс-службы главы Тюменского района

Шесть преподавателей из Уральского федерального округа примут участие в окружном этапе Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств", который пройдет в Тюмени с 15 по 17 октября, сообщает областной департамент культуры.

Во второй тур вошли представители из Тюмени, Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Нового Уренгоя и Нижневартовска. Это шесть победителей региональных этапов. Откроется конкурс в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 15 октября в 11 часов 30 минут.

15 и 16 октября среди представителей Уральского федерального округа в очном формате пройдут насыщенные конкурсные испытания, включающие четыре этапа: самопрезентация, открытый урок, круглый стол и дискуссия.

Оценивать участников будет жюри, в состав которого вошли руководители профессиональных образовательных учреждений Москвы, Перми, Владивостока, Уфы, Чебоксар, Кирова, Нижнего Новгорода, Орска, Пензы, Саранска.

17 октября состоится награждение участников и победителя окружного этапа Общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств" в 2021 году. Победитель окружного этапа примет участие в финальном туре в Москве, по итогам которого будет определен один победитель и семь призеров конкурса. Победитель общероссийского конкурса получит приз в размере 400 тыс. рублей, призёры — в размере 150 тыс. рублей каждый.