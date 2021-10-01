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Дни узбекской культуры отпразднуют в Тюмени

Общество, 08:09 14 октября 2021

https://admtyumen.ru | Фото: https://admtyumen.ru

Праздник, посвященный Дням узбекской культуры в Тюменской области, состоится в Тюмени во Дворце культуры "Железнодорожник", сообщает областной комитет по делам национальностей.

Пере гостями выступят ансамбль танца "Бахор", музыкальный дуэт Полины Деревянко и Дарьи Чехомовой, певица Анастасия Джураева, откроется выставка книг узбекских авторов.

"Объединиться всем вместе, чтобы почувствовать национальное единство, причастность к общей культуре — вот главная задача праздника!" - отметил председатель организации "Ватан" узбекской диаспоры Муин Сабиров.

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# Дни узбекской культуры

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