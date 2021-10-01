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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В ГИБДД назвали самые аварийные часы и дни недели на дорогах Тюменской области

Общество, 14:09 13 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вечерние и ночные часы — самое аварийное время на дорогах Тюменской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника регионального управления ГИБДД Андрей Миллер на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 13 октября.

"Здесь есть свои особенности: это и человеческий фактор, усталость, другая интенсивность движения. За 9 месяцев 2021 года статистика такая: с 21 часа до 22 погибли 11 человек, с 22 до 23 часов погибли 11 человек, с 23 до 24 часов — 14 человек. И с 0 до часа погибли 11 человек. Акцентирую внимание на том, что именно в это время совершаются дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями, которые получают общественный резонанс", — рассказал Андрей Миллер.

Самыми опасными днями по тяжести последствий ДТП, по словам Андрея Миллера, по данным за девять месяцев 2021 года являются суббота и четверг - погибли 27 и 23 человека соответственно. Понедельник оказался менее аварийным днем.

Как отметил Андрей Миллер, статистика определяет дополнительные меры, в том числе проведение рейдовых и оперативно-профилактических мероприятий. "Кроме областного центра сплошные проверки проводим во всех городах региона и в районных центрах. В дальнейшем мы будем делать это системно. Участники дорожного движения должны понимать, что их контролируют не только камеры видеофиксации", — заключил он.

Инна Пахомова

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# авария , Андрей Миллер , безопасность , ГИБДД Тюменской области , дорожное движение

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