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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В тюменском селе проверяют сообщение об избиении 15-летней школьницы

Происшествия, 17:13 13 октября 2021

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Доследственную проверку по сообщению об избиении 15-летней девочки сверстницей проводят в одном из сел Тюменской области. Информация об инциденте появилась СМИ.

Как сообщает управление Следственного комитета России по Тюменской области, в школьном туалете девушку избила ученица того же образовательного учреждения из параллельного класса. За происходящим наблюдали несколько учеников.

"Во время доследственной проверки будут опрошены участники конфликта и руководство школы, дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения, проверено соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних", — сообщает СУ СК России по Тюменской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# избиение , школьники

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