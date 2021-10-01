В тюменском селе проверяют сообщение об избиении 15-летней школьницы

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Доследственную проверку по сообщению об избиении 15-летней девочки сверстницей проводят в одном из сел Тюменской области. Информация об инциденте появилась СМИ.

Как сообщает управление Следственного комитета России по Тюменской области, в школьном туалете девушку избила ученица того же образовательного учреждения из параллельного класса. За происходящим наблюдали несколько учеников.

"Во время доследственной проверки будут опрошены участники конфликта и руководство школы, дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения, проверено соблюдение законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних", — сообщает СУ СК России по Тюменской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.