  • 13 октября 202113.10.2021среда
  • USD71,8801
    EUR83,0934
  • В Тюмени 5..7 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области камеры начнут фиксировать непристегнутые ремни и разговоры по телефону

Общество, 16:05 13 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения установят в Тюменской области. Камеры будут выявлять водителей, разговаривающих по телефону и не пристегнувших ремни.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника регионального управления ГИБДД Андрей Миллер на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 13 октября.

"Думаю, в ближайшее время мы установим в областном центре приборы, которые будут фиксировать даже непредоставление преимущества пешеходам. Их планируется установить у 16 пешеходных переходов. Такие комплексы в тестовом режиме применяются в нескольких субъектах страны. Это дает хороший эффект", — поделился Андрей Миллер.

Отметим, в Тюменской области в систему автоматизированной фиксации входит 220 комплексов. Из их числа 165 - стационарные приборы, 54 - передвижные и один относится к мобильным устройствам. В 2022-2006 годы в регионе планируют оборудовать 110 стационарных мест установки комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения: 80 – в Тюмени, семь – в Ишиме, по три – в Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске. Еще 10 появятся на дорогах федерального значения.

По словам исполняющего обязанности начальника регионального управления ГИБДД Андрея Миллера, камеры влияют на вопрос аварийности, водители становятся дисциплинированнее.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Андрей Миллер , ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:17 13.10.2021В Тюмени обсудили вопросы цифровой трансформации региона
17:01 13.10.2021Операция избавила тюменку от многолетней боли в колене
16:49 13.10.2021Тюменская "Красная гвоздика" попала в Топ-3 санаториев России по инвестиционному потенциалу
16:26 13.10.2021В Ишиме началась реставрация музея Ершова