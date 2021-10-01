В Тюменской области камеры начнут фиксировать непристегнутые ремни и разговоры по телефону

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения установят в Тюменской области. Камеры будут выявлять водителей, разговаривающих по телефону и не пристегнувших ремни.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника регионального управления ГИБДД Андрей Миллер на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 13 октября.

"Думаю, в ближайшее время мы установим в областном центре приборы, которые будут фиксировать даже непредоставление преимущества пешеходам. Их планируется установить у 16 пешеходных переходов. Такие комплексы в тестовом режиме применяются в нескольких субъектах страны. Это дает хороший эффект", — поделился Андрей Миллер.

Отметим, в Тюменской области в систему автоматизированной фиксации входит 220 комплексов. Из их числа 165 - стационарные приборы, 54 - передвижные и один относится к мобильным устройствам. В 2022-2006 годы в регионе планируют оборудовать 110 стационарных мест установки комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения: 80 – в Тюмени, семь – в Ишиме, по три – в Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске. Еще 10 появятся на дорогах федерального значения.

По словам исполняющего обязанности начальника регионального управления ГИБДД Андрея Миллера, камеры влияют на вопрос аварийности, водители становятся дисциплинированнее.

Инна Пахомова