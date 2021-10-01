Александр Моор: во все времена отец – глава, защитник, сила и опора семьи

| Фото: мультицентр «Моя территория» | Ишим ВКонтакте | Фото: мультицентр «Моя территория» | Ишим ВКонтакте

Всех пап региона поздравил с праздником губернатор Тюменской области Александр Моор. Он напомнил, что День отца президент страны официально учредил в 2021 году.

По мнению губернатора, закрепить эту дату в календаре - значит сделать еще один большой шаг в сохранении традиционных семейных ценностей, укреплении института отцовства, повышении значимости пап в воспитании и жизни ребенка. Это дань уважения и признания роли мужчин в обществе, их ответственности за свой род, семью и детей.

"Во все времена отец – глава, защитник, сила и опора семьи. И я рад, что в Тюменской области много таких настоящих пап. Сил и здоровья, энергии и оптимизма, терпения и успехов вам, уважаемые земляки, в служении своей семье и нашему Отечеству. Счастья, благополучия и процветания вам и вашим близким!" - сказал Александр Моор