Тюменские школьники знакомятся с профессиями на профориентационной смене "Труд-крут"

| Фото: Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

Тюменские старшеклассники Ярослав Данилин, Марина Велижанина и Екатерина Мякинина участвуют в первой Всероссийской профориентационной смене "Труд-крут" Российских студенческих отрядов. Она проходит во Всероссийском детском центре "Смена" (Краснодарский край) с 5 по 18 октября, сообщает Тюменский областной студенческий отряд.

В смене участвуют 80 победителей конкурсного отбора из 17 регионов: представители школьных активов Российских студенческих отрядов и активисты Российского движения школьников. Для конкурса они сняли видеоролик об одной из профессий. Тюменцы представили видео об учителях.

Образовательная программа "Труд-крут" помогает школьникам расширить кругозор, ознакомиться с многообразием профессий и определиться с будущим выбором. Ребята разрабатывают проекты, направленные на развитие трудовых отрядов на региональном и федеральном уровнях. Главным мероприятием смены станет ТОПовый всероссийский слет #проРСО.

Участники обучаются по четырем образовательным модулям: Марафон-старт "Труд-крут" в формате игры-квеста знакомит школьников с деятельностью "РСО"; на модуле Всероссийский ТОПовый трудовой проект ребята объединяются в команды и осваивают компетенции строителей, педагогов, проводников железнодорожного транспорта или работников сервисного обслуживания; "Встречи PRO РСО" - это общение с экспертами, яркими представителями изучаемых профессий, руководителями Центрального штаба "РСО"; Проектная лаборатория "Профи" помогает детям определить сильные стороны своей личности, научиться самопрезентации и выбрать одно из направлений для профессионального развития.