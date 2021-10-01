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Разработка тюменского флеболога - в числе лучших инноваций в 2021 году

Общество, 17:51 14 октября 2021

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Разработка доцента Тюменского ГМУ, хирурга-флеболога Лидии Комаровой - устройство для оперативного лечения варикозной болезни нижних конечностей - вошла в десятку главных инновационных изобретений региона в 2021 году.

До 15 ноября лучшие решения участвуют в конкурсе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, сообщает тюменский медицинский вуз.

Премия конкурса присуждается совместно с РАН ежегодно. Десять авторов проходят во второй этап и представляют свои разработки на федеральном уровне. Российская академия наук подведет итоги не позднее 24 ноября.

"Это два устройства. Первое – флебоэкстрактор для удаления вены, который позволяет более плотно фиксировать стенку вены к зонду и вытаскивать вену, что повышает эффективность лечения. Второе – это двухвитковый диссектор для удаления несостоятельных перфорантных вен, позволяет не делать большие разрезы, а непосредственно сразу, одномоментно, удалить перфорантную вену. Патенты актуальные, потому что варикозная болезнь сегодня – одна из самых распространенных патологий, также довольно часто у пациентов возникают тромбоэмболические осложнения", – рассказала Лидия Комарова.

Ранее автор уже запатентовала пять изобретений, проводится экспертиза для получения шестого. Устройство позволит на раннем этапе выявлять патологию вен и предотвращать тромбоэмболические осложнения.

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# инновации , Медицина , ТюмГМУ

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