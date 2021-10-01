Мошенник оформил кредит на жительницу Вагайского района

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Мошенника, оформившего кредит на жительницу Вагайского района, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он попросил селянку назвать номер банковской карты, а также код, который пришел ей в смс-сообщении, чтобы предотвратить хищение средств. Мошенник получил доступ к онлайн-банку потерпевшей, оформил кредит на сумму 80 тыс. рублей и перевел деньги на другие счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело.