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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мошенник оформил кредит на жительницу Вагайского района

Происшествия, 16:40 14 октября 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Мошенника, оформившего кредит на жительницу Вагайского района, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он попросил селянку назвать номер банковской карты, а также код, который пришел ей в смс-сообщении, чтобы предотвратить хищение средств. Мошенник получил доступ к онлайн-банку потерпевшей, оформил кредит на сумму 80 тыс. рублей и перевел деньги на другие счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# мошенничество

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