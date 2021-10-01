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Новый сезон игр МФК "Тюмень" покажут в прямом эфире

Спорт, 18:41 14 октября 2021

МФК Тюмень

Игры мини-футбольных клубов "Тюмень" и "Ухта" в прямом эфире покажет "Тюменская арена" (медиахолдинг "Сибинформбюро").

15 октября пройдет прямая трансляция на канале "TVоя Тюмень", начало в 19 часов, 16 октября - на телеканале "Тюменское время" в 14 часов.

Перед матчами, а также в перерыве и после финального свистка, в СК "Центральный" будет работать ставшая традиционной аналитическая студия "Тюменской арены". В гости к ведущему Максиму Яковлеву придут функционеры, тренеры и представители МФК "Тюмень" и "Ухты". Зрителей ждут интересные беседы, сюжеты, статистика и новости.

Напомним, что МФК "Тюмень" начал новый сезон Париматч-чемпионата России среди клубов Суперлиги. Черно-белые готовы бросить вызов лучшим клубам страны в борьбе за главный отечественный трофей.

Также стоит отметить, что клуб из Республики Коми знатно усилился, стирая с себя клеймо аутсайдера. Дополнительной мотивацией является фигура главного тренера "Ухты" - командой руководит Игорь Путилов, бывший наставник МФК "Тюмень", который привел наших ребят к золоту чемпионата России.

Трансляция "Тюменской арены" также будет доступна на YouTube-канале Ассоциации мини-футбола России.

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# МФК Тюмень

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