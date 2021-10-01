В Тобольске задержали мигранта с крупной партией наркотиков

| Фото: архив МВД МЕДИА | Фото: архив МВД МЕДИА

Мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, задержали в Тобольске, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

21-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья незаконно находился на территории России. У него изъято 47 свертков с наркотиками. Также подозреваемый указал места двух тайников, из которых полицейские изъяли по одному свертку. В арендованной квартире изъяты еще более 200 аналогичных свертков, а также нефасованный героин, весы и упаковочный материал.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается.