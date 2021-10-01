В Тюменской области изъято более 1 тысячи бутылок из цеха с контрафактным алкоголем

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Более 1 тыс. бутылок с алкоголем изъято в одном из складских помещений неподалеку от кладбища Ишима. Обнаружены пластиковые емкости со спиртом и картонные коробки с готовым товаром, сообщает МВД РФ.

"По подозрению в организации противоправной деятельности задержан арендатор помещения, который сознался в содеянном и сообщил, что планировал реализовать спиртосодержащую жидкость путём розничной продажи на территории города Ишима", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.