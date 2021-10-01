Акция "К отцу на работу": военком Тюменской области провел рабочий день вместе с сыном

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская акция "К отцу на работу" проходит в регионах России. Она приурочена к празднованию Дня отца. К участию присоединились и жители Тюмени.

Захар Куличков к 13 годам уже определился со своим будущим: хочет идти по стопам отца. Участник боевых действий на Северном Кавказе и Ближнем Востоке, теперь Алексей Куличков в должности военкома служит в Тюменской области и утро 15 октября на рабочем месте встречает вместе сыном.

"Сейчас родители заняты делами, видят близких только по вечерам, для многих провести целый день вместе - роскошь. Дети часто очень слабо представляют, чем заняты родители на работе. Я стараюсь уделять больше времени сыну, наверное, наверстываю упущенное: около пяти лет из-за службы приходилось общаться с семьей чаще через мессенджеры, чем лично", - говорит Алексей Куличков.

Посещение рабочего кабинета отца, знакомство с его коллегами, прогулка по плацу, обед в столовой, визит в казарму - Захар с интересом осматривается, чтобы позже в подробностях рассказать о работе военкома в соцсетях.

Позже отец становится гостем у сына: Алексей и Захар едут в региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост". Куличков-младший, который состоит в движении "Юнармия", - на занятия, Куличков-старший - на встречу с воспитанниками центра. Такие визиты представители областного военкомата наносят в "Аванпост" несколько раз в год.

Сегодня в центре "Аванпост" обучаются более 600 человек. Воспитанники занимаются по социально-гуманитарному, физкультурно-спортивному и туристско- краеведческому направлениям. Реализуется 21 обучающая программа, с этого года впервые запустили две новые - "Юнкер" - для детей восьми-десяти лет и "Штурмовик" с инженерной подготовкой для желающих сделать военную карьеру.

Юнармеец Захар Куличков посещает занятия трижды в неделю, в этот раз вместе с педагогом Алексеем Жуковым урок ведет его отец Алексей Куличков. Военный комиссар рассказывает подросткам о своем пути в профессию, отвечает на вопросы, проводит мастер-класс по обращению с оружием.

"Он добрый, строгий, с ним интересно. Я тоже надеюсь стать военным, многое знаю по этой теме, поэтому и в "Юнармию" пошел, думаю, что это хорошая подготовка к службе. На мой выбор повлиял пример отца. Он награжден орденом Мужества, это высокая награда. Я горжусь и хочу быть на него похожим", - говорит Захар Куличков.

День Отца в России будет отмечаться 17 октября впервые. По мнению методиста центра "Аванпост" Елены Вадик, праздник нужный: "Мы привыкли к Дню матери. Но ведь в воспитании детей, особенно, на мой взгляд, мальчиков, роль отца незаменима. Новая красная дата в календаре ее подчеркивает. Поздравляю всех пап Тюменской области с этим праздником!".

Татьяна Ковалева