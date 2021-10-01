В Ишиме новым врачам предоставили девять квартир

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15 врачей, девять из которых учились по целевому набору, пришли работать в областную больницу № 4 Ишима в 2021 году. Иногородние молодые специалисты получили девять служебных квартир, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

К работе приступили восемь участковых терапевтов, три педиатра, стоматолог, уролог, травматолог-ортопед, сердечно-сосудистый хирург. Восемь специалистов трудятся в Ишиме, по трое в Ишимском и Викуловском районах, один – в Бердюжском. Среди приехавших на работу в медучреждение четыре семейные пары.

"Наша задача не только принять молодых врачей в нашу медицинскую семью, помочь научиться работать в команде, принимать самостоятельные решения, но и закрепить их на рабочих местах, поддерживать стремление совершенствоваться", - отметила исполняющая обязанности заведующей поликлиникой №1 Елена Головко.

По информации лечебного учреждения, работа по укомплектованию кадрами учреждения проводится в рамках федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций здравоохранения квалифицированными кадрами", входящего в национальный проект "Здравоохранение".