Тюменские врачи: рак груди на ранней стадии успешно поддаётся лечению

| Фото: Медицинский город | Фото: Медицинский город

Почти 20% от всех онкологических заболеваний, впервые выявленных среди женского населения Тюменской области в 2020 году, составили злокачественные новообразования молочной железы, сообщает пресс-служба Медицинского города.

Всего о диагнозе "рак молочной железы" в 2020 году в регионе узнали 600 человек, шесть из которых – мужчины. У 444 человек заболевание установлено на ранней стадии и, соответственно, успешно поддаётся лечению и имеет благоприятный прогноз.

По словам заведующего Центром женского здоровья Джавада Шабанова, специалисты применяют понятный и результативный алгоритм исследования состояния здоровья молочной железы женщины. На первичной консультации маммолог осматривает пациентку, выясняет, имеются ли жалобы, уточняет наличие либо отсутствие случаев злокачественных образований груди или яичников у близких родственников пациентки. Женщинам с жалобами на образование в груди в кратчайшие сроки назначается комплекс обследований. Для базовой диагностики достаточно УЗИ и/или маммографии молочных желёз. Они проводятся по возрасту – если пациентка молодая, то проведение маммографии будет неинформативно и объективную картину здоровья молочных желез даст ультразвуковое исследование. При необходимости проводится биопсия.

Напомним, во всем мире октябрь объявлен месяцем борьбы с раком молочной железы. Главная цель этой акции – привлечение внимания женщин к своему здоровью и к регулярным профилактическим осмотрам. 19 октября с 14 до 18 часов в Тюмени в ТРЦ "Сити-Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) состоится акция "Розовый октябрь". Женщины смогут бесплатно пройти экспресс-осмотр врача онколога-маммолога, врача онколога-дерматолога, пройти ультразвуковое исследование молочной, щитовидной желез, сдать тест на ВИЧ, узнать свой уровень сахара, холестерина в крови, измерить артериальное давление и много другое.