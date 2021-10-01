Тюменские дорожники отметят профессиональный праздник 17 октября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

76 км новых дорог построили в новых микрорайонах Тюмени, там, где когда-то были пустыри, за последние 10 лет. Свой профессиональный праздник работники дорожного хозяйства отметят 17 октября, сообщает администрация Тюмени.

Ежегодно в областном центре проводится текущий ремонт дорог, с начала 2011 года дорожные службы отремонтировали 512 км городских магистралей.

Сегодня в Тюмени построено уже более 730 км тротуаров. В планах до конца 2023 года проложить еще 70,5 км пешеходных дорожек.

Вдоль дорожной сети прокладывается наружное освещение, его протяженность - 1 тыс. 74 км. В городе установлено 35 тыс. опор уличных фонарей. Безопасность движения обеспечивают 350 светофоров и 45 тыс. дорожных знаков.

Отметим, что первый асфальтированный тротуар проложили в Тюмени между улицами Семакова и Кирова в 1949 году, когда на ул. Полевой был построен завод, где изготавливали асфальт.