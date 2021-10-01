Компания в Тюменской области заплатит миллион рублей за гибель женщины в ДТП
Более 1 млн рублей выплатит ООО "Дом-строй" тюменке за гибель ее матери в ДТП. Об этом сообщает областная прокуратура.
Как следует из материалов дела, 8 сентября 2020 года водитель рефрижератора вез из с. Нижняя Тавда в Тобольск молочную продукцию.
В пятом часу уставший мужчина на 235 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск въехал в автомобиль Renault, ожидавший зеленый сигнал светофора на участке дороги, где на время работ было введено реверсивное движение.
В результате ДТП погибла пассажирка легковушки. Водителя фуры на год и пять месяцев отправили в колонию-поселение.
Дочь погибшей женщины обратилась в Ленинский районный суд с иском о возмещении вреда к работодателю водителя фуры ООО "Дом-строй".
Рассмотрев дело, суд взыскал с ответчика более 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда и расходов на погребение.