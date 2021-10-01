Тюменка Ольга Короткова вышла в финал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты"

| Фото: группа "Мастера гостеприимства" в Facebook | Фото: группа "Мастера гостеприимства" в Facebook

В финал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты" от Тюменской области вышла Ольга Короткова по итогам полуфинала в Ульяновске. Она вошла в число 27 лучших участников, представляющих 15 регионов страны, сообщает АНО "Россия – страна возможностей".

Полуфинал собрал 61 конкурсанта из 24 регионов, показавших наилучшие результаты по итогам дистанционного отбора. Во время конкурсных испытаний участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а также участвовали в командных активностях и мастер-классах.

Тюменка Ольга Короткова победила с проектом экологической тропы на базе лесничества Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. В программе —выездные экскурсии, проводимые волонтерами. На тропе общей протяженностью два километра планируется сделать четыре станции, посвященные истории, спорту, флоре и фауне Тюменской области. В летнее время по завершении маршрута путешественники смогут попробовать лесную кухню. Также на базе колледжа будет создан учебный класс для проведения образовательных программ.

"Главная ценность конкурса для меня — это опыт. Я знакомлюсь с новыми людьми из других городов, узнаю, в какой сфере они развиваются и какие делают проекты. Это очень интересно!" —рассказала Ольга Короткова.

По итогам трех очных полуфиналов будут определены более 150 лучших участников. На итоговом этапе они поборются за гранты на реализацию проектов в специальных номинациях от партнеров конкурса.