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Телефонный мошенник похитил у пожилого тоболяка 70 тысяч рублей

Происшествия, 13:43 17 октября 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

70 тыс. рублей похитил у пожилого тоболяка телефонный мошенник. Как сообщает УМВД Тюменской области, злоумышленник представился сотрудником банка.

69-летнему жителю Тобольска позвонил мужчина, заверивший пенсионера, что ему полагается начисление бонусов за активное пользование кредитной картой.

Лжебанкир попросил полностью сообщить ему номер карты и коды, пришедшие в SMS, якобы для подтверждения зачисления бонусов.

Сообщив конфиденциальные данные, тоболяк вместо зачисления денежных средств увидел списание имеющихся на кредитной карте денег. Пенсионер обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по пстатье "Кража, совершенная с банковского счета". Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

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# мошенники , уголовное дело

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