Телефонный мошенник похитил у пожилого тоболяка 70 тысяч рублей
70 тыс. рублей похитил у пожилого тоболяка телефонный мошенник. Как сообщает УМВД Тюменской области, злоумышленник представился сотрудником банка.
69-летнему жителю Тобольска позвонил мужчина, заверивший пенсионера, что ему полагается начисление бонусов за активное пользование кредитной картой.
Лжебанкир попросил полностью сообщить ему номер карты и коды, пришедшие в SMS, якобы для подтверждения зачисления бонусов.
Сообщив конфиденциальные данные, тоболяк вместо зачисления денежных средств увидел списание имеющихся на кредитной карте денег. Пенсионер обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по пстатье "Кража, совершенная с банковского счета". Полицейские устанавливают личность злоумышленника.