Телефонный мошенник похитил у пожилого тоболяка 70 тысяч рублей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

70 тыс. рублей похитил у пожилого тоболяка телефонный мошенник. Как сообщает УМВД Тюменской области, злоумышленник представился сотрудником банка.

69-летнему жителю Тобольска позвонил мужчина, заверивший пенсионера, что ему полагается начисление бонусов за активное пользование кредитной картой.

Лжебанкир попросил полностью сообщить ему номер карты и коды, пришедшие в SMS, якобы для подтверждения зачисления бонусов.

Сообщив конфиденциальные данные, тоболяк вместо зачисления денежных средств увидел списание имеющихся на кредитной карте денег. Пенсионер обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по пстатье "Кража, совершенная с банковского счета". Полицейские устанавливают личность злоумышленника.