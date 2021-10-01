20 пьяных водителей поймали на дорогах Тюменской области 16 октября
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
20 пьяных водителей в состоянии опьянения были отстранены от управления транспортом инспекторами ДПС в Тюменской области 16 октября.
Как сообщает областная Госавтоинспекция, водители пили с друзьями, отвозили их потом домой, ехали в магазины за сигаретами.
Утром 17 октября автоинспекторы в Ишиме на ул. Непомнящего остановили автомобиль Ford с 45-летней водителем за рулем.
Оказалось, что женщина пила водку с подругами, а утром повезла подругу на работу. Показания алкотестера составили 1, 53 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.