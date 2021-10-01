  • 17 октября 202117.10.2021воскресенье
  • USD71,2371
    EUR82,7276
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пенсионерам в Голышманово напомнили о пожарной безопасности

Общество, 16:46 17 октября 2021

Управление МЧС по Тюменской области | Фото: Управление МЧС по Тюменской области

В Голышмановском городском округе проходят мероприятия по профилактике пожаров в осенний период, сообщает Управление МЧС по Тюменской области.

Инспектор окружного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Курденко посетил центр социального обслуживания и рассказал ветеранам о безопасном использовании электроприборов и газового оборудования.

Пенсионерам напомнили, что нельзя перегружать сеть электроприборами, а также использовать самодельные электрообогреватели и электроплитки.

Пожилым людям рассказали о правилах поведения при пожаре, напомнили телефоны вызова пожарной службы и вручили памятки.

"С каждым мы проводим индивидуальные беседы, а если нужно – консультируем и даем советы в области обеспечения пожарной безопасности", - рассказал Сергей Курденко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Голышмановский городской округ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 17.10.202118 октября - события дня
17:06 17.10.2021Предпринимательница из Тобольска снимает видео в формате 360°
16:46 17.10.2021Пенсионерам в Голышманово напомнили о пожарной безопасности
15:42 17.10.2021Голышмановские студенты развивают проект "ЭкоСити"