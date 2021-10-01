Пенсионерам в Голышманово напомнили о пожарной безопасности

| Фото: Управление МЧС по Тюменской области | Фото: Управление МЧС по Тюменской области

В Голышмановском городском округе проходят мероприятия по профилактике пожаров в осенний период, сообщает Управление МЧС по Тюменской области.

Инспектор окружного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Курденко посетил центр социального обслуживания и рассказал ветеранам о безопасном использовании электроприборов и газового оборудования.

Пенсионерам напомнили, что нельзя перегружать сеть электроприборами, а также использовать самодельные электрообогреватели и электроплитки.

Пожилым людям рассказали о правилах поведения при пожаре, напомнили телефоны вызова пожарной службы и вручили памятки.

"С каждым мы проводим индивидуальные беседы, а если нужно – консультируем и даем советы в области обеспечения пожарной безопасности", - рассказал Сергей Курденко.