Роман Зверев: меры профилактики птичьего гриппа четко определены законом

| Фото: оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Ситуация по ликвидации очага птичьего гриппа находится под контролем. Об этом сообщил заместитель начальника Управления ветеринарии Тюменской области Роман Зверев.

"Птичий грипп – это не новое заболевание, оно распространено в странах Средней Азии. Дикая водоплавающая птица является его природным резервуаром, она мигрирует и поэтому мы периодически фиксируем птичий грипп как на территории РФ, так и в сопредельных государствах", - рассказал Роман Зверев.

Заболевание, по его словам, давно изучено, и меры по его профилактике четко определены ветеринарным законодательством. Напомним, из-за вспышки птичьего гриппа на Боровской птицефабрике в поселках Боровский и Андреевский Тюменского района введен режим чрезвычайной ситуации.

При выявления птичьего гриппа незамедлительно принимаются меры по ликвидации и купированию очага заболевания: устанавливается карантин, вводится запрет на вывоз продукции птицы из зоны заражения, выставляются ветеринарно-полицейские санитарные посты,

производится дезинфекция помещений, где содержалась птица.

Продукция и животные, подлежащие изъятию, в обязательном порядке уничтожаются. Уничтожение осуществляется только путем сжигания в целях инактивирования вируса данного заболевания.