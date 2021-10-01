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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Евгений Несват рассказал об обстановке на птицефабрике "Боровская"

Общество, 19:37 17 октября 2021

оперштаб Тюменской области

Комплекс мер по ликвидации очага высокопатогенного птичьего гриппа проводится на птицефабрике "Боровская". Принято решение об утилизации поголовья производственных цехов и цеха выращивания, сообщает региональный оперштаб.

"На птицефабрике, где происходит сбор птицы, организована карантинная зона, из которой она вывозится на утилизацию", - уточнил генеральный директор птицефабрики "Боровская" Евгений Несват.

На предприятии находятся около 200 сотрудников, их здоровью ничего не угрожает - они заранее провакцинированы, для профилактики обеспечены противовирусными препаратами. На предприятии работает собственная медицинская служба. Руководство держит на круглосуточном контроле вопросы социально-бытового обеспечения сотрудников.

"Работники птицефабрики, обеспечивающие деятельность предприятия, это порядка 200 человек, размещены в цехах. Они обеспечены кроватями, раскладушками, постельным бельем. Организовано трехразовое питание. Сейчас, исходя из скорости утилизации, решается вопрос о вахте. Мы общаемся с начальниками цехов. По информации, которая поступает, нареканий к питанию и размещению нет", - сказал Несват.

После вывоза птицы помещение будет полностью продезинфицировано три раза. Затем проведут сбор анализов, по итогам смывов уже выдадут решение о снятии карантина. Ситуация на контроле у Министерства сельского хозяйства РФ и правительства Тюменской области.

Генеральный директор фабрики заверил, что коллектив делает все, чтобы оперативно и в кратчайшие сроки перезапустить предприятие.

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# карантин , птицефабрика Боровская , птичий грипп

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