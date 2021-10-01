Евгений Несват рассказал об обстановке на птицефабрике "Боровская"

оперштаб Тюменской области оперштаб Тюменской области

Комплекс мер по ликвидации очага высокопатогенного птичьего гриппа проводится на птицефабрике "Боровская". Принято решение об утилизации поголовья производственных цехов и цеха выращивания, сообщает региональный оперштаб.

"На птицефабрике, где происходит сбор птицы, организована карантинная зона, из которой она вывозится на утилизацию", - уточнил генеральный директор птицефабрики "Боровская" Евгений Несват.

На предприятии находятся около 200 сотрудников, их здоровью ничего не угрожает - они заранее провакцинированы, для профилактики обеспечены противовирусными препаратами. На предприятии работает собственная медицинская служба. Руководство держит на круглосуточном контроле вопросы социально-бытового обеспечения сотрудников.

"Работники птицефабрики, обеспечивающие деятельность предприятия, это порядка 200 человек, размещены в цехах. Они обеспечены кроватями, раскладушками, постельным бельем. Организовано трехразовое питание. Сейчас, исходя из скорости утилизации, решается вопрос о вахте. Мы общаемся с начальниками цехов. По информации, которая поступает, нареканий к питанию и размещению нет", - сказал Несват.

После вывоза птицы помещение будет полностью продезинфицировано три раза. Затем проведут сбор анализов, по итогам смывов уже выдадут решение о снятии карантина. Ситуация на контроле у Министерства сельского хозяйства РФ и правительства Тюменской области.

Генеральный директор фабрики заверил, что коллектив делает все, чтобы оперативно и в кратчайшие сроки перезапустить предприятие.