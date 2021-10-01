В Тюмени установлена личность мужчины, который с ножом преследовал школьников
| Фото: tyumen.sledcom.ru
Следователи установили личность тюменца, угрожавшего ножом школьникам. Инцидент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, сообщает следственный комитет Тюменской области. Организована доследственная проверка.
На видео вооруженный ножом мужчина на улице с угрозами двигается в сторону школьников. В настоящее время личность мужчины установлена.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.