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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени установлена личность мужчины, который с ножом преследовал школьников

Происшествия, 09:55 18 октября 2021

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Следователи установили личность тюменца, угрожавшего ножом школьникам. Инцидент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, сообщает следственный комитет Тюменской области. Организована доследственная проверка.

На видео вооруженный ножом мужчина на улице с угрозами двигается в сторону школьников. В настоящее время личность мужчины установлена.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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# следователи , школьники

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