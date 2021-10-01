Тюменские студенты стали лучшими на межвузовской олимпиаде по психиатрии

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Команда Тюменского государственного медицинского университета "ПараноИД" в составе Алёны Семериковой, Дианы Антонян и Дмитрия Бутенко победила на межвузовской студенческой олимпиаде по психиатрии в Екатеринбурге, сообщает вуз.

Участниками стали студенты 5 и 6 курсов Уральского государственного медицинского университета, Екатеринбург, Тюменского государственного медицинского университета, Южно-Уральского государственного медицинского университета, Челябинск.

Студентам предложили теоретические и практические задания в творческом формате. Например, решить кроссворд с психопатологическими терминами или описать психический статус представленного пациента в соревновании по типу "Своей игры".

Олимпиаду посвятили Всемирному дню психического здоровья и провели для выявления и поддержки талантливой молодежи, а также популяризации научной деятельности среди учащихся.