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Тюменские студенты стали лучшими на межвузовской олимпиаде по психиатрии

Общество, 08:52 19 октября 2021

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Команда Тюменского государственного медицинского университета "ПараноИД" в составе Алёны Семериковой, Дианы Антонян и Дмитрия Бутенко победила на межвузовской студенческой олимпиаде по психиатрии в Екатеринбурге, сообщает вуз.

Участниками стали студенты 5 и 6 курсов Уральского государственного медицинского университета, Екатеринбург, Тюменского государственного медицинского университета, Южно-Уральского государственного медицинского университета, Челябинск.

Студентам предложили теоретические и практические задания в творческом формате. Например, решить кроссворд с психопатологическими терминами или описать психический статус представленного пациента в соревновании по типу "Своей игры".

Олимпиаду посвятили Всемирному дню психического здоровья и провели для выявления и поддержки талантливой молодежи, а также популяризации научной деятельности среди учащихся.

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# олимпиада , психиатрия , Тюменский ГМУ

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