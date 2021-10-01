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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителя Бердюжья задержали с пакетом марихуаны

Происшествия, 18:35 18 октября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

До 10 лет лишения свободы грозит жителю с. Бердюжье за хранение марихуаны. Мужчину с пакетом марихуаны задержал на улице села уполномоченный полиции, сообщает УМВД по Тюменской области.

Полицейский обратил внимание на прохожего, который, увидев его, начал проявлять признаки беспокойства. При личном досмотре в пакете, который находился в руках мужчины, участковый обнаружил вещество растительного происхождения.

Экспертиза установила, что в пакете была марихуана весом более 143 гр. В отделении полиции свою вину ранее судимый 62-летний задержанный отрицать не стал и пояснил, что собрал наркотик для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

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# Бердюжский район , наркотики , уголовное дело

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