Отряд "ЛизаАлерт" ищет добровольцев в Ялуторовске и Заводоуковске

| Фото: из сообщества "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" во ВКонтакте

С основами безопасности для взрослых и детей познакомили добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" жителей Ялуторовска и Заводоуковска 16 и 17 октября.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель пресс-службы "ЛизаАлерт" Тюменской области Ксения Страбыкина, нужно привлечь активных добровольцев, чтобы в случае заявки на поиск пропавшего человека в этом районе, незамедлительно можно было начинать поисковые мероприятия, не дожидаясь приезда добровольцев из областного центра.

"В поисках дорога бывает каждая минута. Чем раньше начинаются такие мероприятия, как опрос, оклейка ориентировками, прозвон, прочес местности, тем больше шансов найти человека по горячим следам, найти живым", — сказала она.

На мероприятиях "Основы безопасности для взрослых и детей" волонтеры рассказали жителям Ялуторовска и Заводоуковска об отряде, показали оборудование, которое используют во время поисков, а инструкторв #ШколыЛизаАлерт провели для детей профилактическую беседу об основах безопасности. По словам Ксении Страбыкиной, в Ялуторовске и Заводоуковске пока мало добровольцев, поэтому необходимо привлечь больше новых участников.

Напомним, ранее подобное событие представители регионального отряда "ЛизаАлерт" организовали в Тюмени.

Инна Пахомова