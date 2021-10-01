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Молодая поэтесса Катя Рубан встретится с тюменцами

Общество, 09:39 19 октября 2021

из сообщества "Литературный лицей" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Литературный лицей" во ВКонтакте

Творческая встреча с молодой поэтессой Катей Рубан начнется в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) 20 октября в 17 часов, сообщают организаторы.

На встрече Катя Рубан расскажет о себе, почитает стихи, написанные в разные периоды, в том числе вошедшие в книгу "Сохрани", и ответит на вопросы гостей. В завершение литературной встречи состоится фото- и автограф-сессия.

Катя Рубан живет и работает в Нижней Тавде. Стихи пишет с детства. Творческий путь начинала с публикаций в районной газете, затем последовали литературные альманахи, журналы, выступления на концертах и творческих встречах.

Катя Рубан – победитель многих литературных конкурсов: серебряный призер VI чемпионата поэтов портала "ЛитКульт", финалист областного конкурса молодых авторов "Легкое перо-2017", победитель фестиваля "Всемирный день поэзии-2018". В 2021 году собрание тюменских писателей одобрило кандидатуру Кати Рубан для вступления в Союз писателей России.

В 2020 году в московском издательстве "Эксмо" вышла в свет первая книга стихотворений поэта "Сохрани".

Записаться на творческую встречу можно по телефону: 46-45-79. Также можно оставить заявку на посещение на сайте библиотеки.

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# Литературно-краеведческий центр , творчество

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