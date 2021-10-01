В четырех населенных пунктах Тюменской области снят карантин, введенный из-за птичьего гриппа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменском районе отменили карантин по птичьему гриппу на территории деревень Черная Речка, Друганова, Костылева, села Мичурино.

Постановление об отмене карантина по птичьему гриппу подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Отменить с 16 октября 2021 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории Тюменского района Тюменской области, установленные постановлением губернатора Тюменской области от 22.09.2021", - говорится в постановлении.

На данный момент в Тюменском районе карантин действует на птицефабрике в поселке Боровский, а также в поселке Андреевский.