Тюменцам, столкнувшимся с проблемами в медпомощи, помогут cтраховые представители

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы, имеющие полис ОМС и столкнувшиеся с проблемами в оказании медицинской помощи, могут обратиться к cтраховым представителям.

По словам члена совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Надежды Гришиной, именно эти специалисты призваны помогать пациентам на всех этапах оказания медицинской помощи, а также оказывать при необходимости и правовую поддержку.

"В нашей стране создан и эффективно работает важнейший институт защиты права застрахованного на бесплатную и качественную медицинскую помощь - институт cтраховых представителей, - подчеркнула она. - Страховые представители принимают обращения граждан, оперативно связываются с медорганизациями в решении конкретных проблем. По отдельным случаям страховые представители третьего уровня - врачи - проводят экспертизу качества медицинской помощи. Это очень важный инструмент для построения равноправного диалога, в котором во благо пациента используются профессиональные медицинские знания".

В связи с продолжающейся эпидемией COVID-19 многим заболевшим приходится сталкиваться с проблемами в оказании медицинской помощи. Наиболее распространенные случаи, сообщает союз страховщиков, это сложности в вызове врача на дом, несоблюдение сроков приезда скорой помощи, отказы в госпитализации, а также недостаточно квалифицированное лечение в стационаре. По мнению экспертов ОМС, число подобных жалоб со стороны пациентов немаленькое – около 17% от всех жалоб в страховые медицинские организации.

Именно поэтому в любой сложной ситуации необходимо обращение в свою страховую медицинскую организацию.

Алгоритм этого обращения, как рассказал заместитель генерального директора страховой медицинской организации "Капитал-МС" Михаил Пушков, весьма прост.

"Большинство СМО является крупными компаниями с региональными филиалами, с собственным круглосуточным кол-центром, куда можно дозвониться меньше, чем за минуту, ваше обращение примут в любое время суток и в короткие сроки помогут решить проблему", - сообщил он.

На основании письменной жалобы СМО обязательно проведет экспертизу по данному случаю - экспертизу качества медицинской помощи (ЭКМП) или медико-экономическую экспертизу (МЭЭ). Ее результат оформляется соответствующим заключением, в котором указываются выявленные экспертом качества нарушения, которые служат основанием применения к медицинской организации финансовых санкций в виде полного или частичного отказа в оплате медицинской помощи или штрафа.

СМО также окажет застрахованному содействие в получении медицинской помощи. Помощь оказывается страховым представителем СМО, который сопровождает застрахованного на всех этапах оказания медицинской помощи.

"Причем у представителей страховой медицинской организации в таких ситуациях масса возможностей – начиная со звонка в администрацию медицинского учреждения, подключения к решению проблемы органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, и заканчивая проведением экспертизы качества оказания медпомощи с последующим наложением штрафных санкций на медорганизацию", - подчеркивает Михаил Пушков.