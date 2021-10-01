Премьера спектакля "Ричард III" прошла в Тюменском драмтеатре

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Премьера спектакля "Ричард III" по пьесе Уильяма Шекспира прошла в Тюменском драмтеатре 15 – 17 октября. Режиссёр постановки - Глеб Черепанов из Москвы. Художник-постановщик Фемистокл Атмадзас, Санкт-Петербург. Художник по костюмам Ольга Атмадзас, Санкт-Петербург. Музыкальное оформление – Глеб Черепанов.

"Глеб Черепанов поставил Шекспира в ярко-театральном стиле. Спектакль провокационный, небанальный и нескучный, но пусть оценку новой премьере дают зрители и театральные критики", - сказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер после посещения премьеры.

В своем Instagram она написала, что ставить Шекспира возьмется не каждый театр, потому что он гениален, пьеса уникальная. Но Тюменский театр драмы давно не ищет лёгких путей завоевания зрителей. Поэтому и решился на постановку вместе с Глебом Черепановым.

Роли в спектакле исполняют: Король Эдуард IV – Константин Антипин, Герцог Кларенс, Джеймс Тиррел – Виталий Илюшкин, Ричард, герцог Глостер, впоследствии король Ричард III – Николай Аузин, Граф Ричмонд, впоследствии король Генрих VII – Игорь Гутманис и другие.

"Шекспир показал главного героя злодеем, что не в полной мере соответствует истории, лишённым чувства совести, идущим к власти от одного убийства к другому и очень метко, ещё в 16 веке показал характер диктаторов всех времен и народов. За несколько веков до Наполеона, Сталина, Гитлера и других узурпаторов власти, он словно бы предсказал их появление и детально описал психологический процесс разложения личности диктатора, опираясь на психологические травмы из детства", - говорит Майер.

По ее словам, спектакль "Ричард III" имеет сильное эмоциональное воздействие, глубокий подтекст и претендует надолго войти в репертуарный план тюменского театра.

Анжела Лебедева