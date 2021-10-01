Развязка на пересечении Мельникайте и Дружбы оборудована велодорожками, лифтом и тротуарами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 2 км велодорожек оборудовано на противоположной стороне парка им. Гагарина в рамках строительства развязки на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте. Еще километр построен при реконструкции ул. Мельникайте, теперь у любимого горожанами парка велодорожки появились с обеих сторон, сообщает администрация Тюмени.

Все дорожки входят в единую велосипедную сеть, связывая микрорайон Тура и ул. 50 лет Октября. Также велосипедисты смогут беспрепятственно добраться до Гилевской рощи и набережной. Основные работы завершены, специалистам осталось лишь нанести разметку.

Ширина пешеходных тротуаров новой развязки варьируется от двух до четырех метров. Для безопасного пересечения улиц на всех съездах установлены пешеходные переходы и светофоры.

Чтобы безопасно перейти ул. Дружбы, можно воспользоваться комфортным надземным переходом. Он оборудован лифтами, лестницами и аппарелями. Для людей с ограниченными возможностями здоровья проложены тактильные полосы, бетонный пол покрыт противоскользящими материалами.

Для тех, кто приезжает в лесопарк на автомобиле в районе путепровода оборудована вместительная бесплатная парковка.

Напомним, движение по новому съезду транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте - Дружбы открылось 17 октября, но на этом строительство транспортного коридора не закончено - выполнен лишь первый из трех основных этапов.

В 2022 году будет продолжен путепровод в сторону ул. Тимофея Чаркова, запланировано устройство третьего уровня эстакады, который обеспечит левый поворот с ул. Дружбы в сторону перспективной ул. Мельникайте.