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Рентгенологи Тюменского района выполнили 65 тысяч исследований с начала года

Общество, 17:40 19 октября 2021

Областная больница №19 | Фото: Областная больница №19

Более 65 тыс. исследований провели врачи-рентгенологи областной больницы №19 Тюменского района в 2021 году. Это примерно на 10% больше, чем в среднем за последние годы, сообщает лечебное учреждение.

Исследования помогают поставить точный диагноз в случае ряда сложных заболеваний, а также выявить проблему на ранней стадии.

Например, значительный прогресс благодаря лучевой диагностике достигнут в области профилактики туберкулеза. Прохождение маммографии способствует раннему выявлению рака молочной железы. Более 7 тыс. женщин Тюменского района прошли этот вид исследования в рамках профилактических медосмотров и диспансеризации.

По словам главного врача ОБ №19 Миграна Мартиросяна, в больнице трудятся квалифицированные врачи-рентгенологи с богатым опытом. Работа ведется на современном оборудовании для лучевой диагностики, которое позволяет выявлять минимальные изменения в органах и тканях. Одним из главных достоинств такой аппаратуры также является минимальная лучевая нагрузка. Безопасность — ключевой фактор при обследовании и лечении пациентов.

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