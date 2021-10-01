Тюменца осудили на шесть лет за сбыт наркотиков

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Мужчину, виновного в покушении на сбыт наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

39-летний тюменец в августе-сентябре 2020 года сделал несколько закладок с наркотиками в Ишиме и Тюмени. 30 сентября его задержали сотрудники полиции в подъезде дома. В ходе обыска его квартиры обнаружили запрещенные вещества, которые он приобрел для личного употребления. Наркотики изъяты и из тайников. Всего по делу прошло более 11 гр. наркотических средств.

Суд назначил подсудимому 6 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.