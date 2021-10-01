Владимир Якушев потребовал усилить контроль за мерами защиты от COVID

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поручил сфокусировать внимание на мерах профилактики распространения коронавируса. В частности, на масочном режиме.

"Ситуация очень напряженная. Важно сейчас вновь сфокусировать внимание на мерах профилактики. В частности, на масочном режиме. Он соблюдается крайне плохо. Необходимо активизировать проверочные мероприятия и добиваться неукоснительного выполнения правил", - сказал он на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов, добавив, что берёт ситуацию на контроль.

В регионах Уральского федерального округа по-прежнему растет число инфицированных коронавирусом. Коэффициент распространения (показатель, демонстрирующий количество людей, которых в среднем заражает один заболевший) в УФО составляет 1,03 (общероссийский показатель - 1,05).

Чаще фиксируются случаи среднетяжелого, тяжелого и крайне-тяжелого течения болезни. В федеральном округе развернуто 27 тыс. коек, 93% из них заняты.

Усугубляет ситуацию и рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.