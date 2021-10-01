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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Вакцинация - единственное надежное средство профилактики гриппа, считают эксперты

Общество, 15:08 19 октября 2021

ОБ № 4 Ишим ВКонтакте | Фото: ОБ № 4 Ишим ВКонтакте

Единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальным временем для ее проведения считается сентябрь - ноябрь, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Грипп относится к группе острых респираторных вирусных инфекций, но выделяется как особая инфекция, которая может вызвать серьезные и опасные осложнения. Они возникают довольно часто, при этом они могут быть отсроченными и проявляться только через некоторое время, когда человек уже забыл о перенесенной инфекции. Грипп поражает слизистую оболочку верхних дыхательных путей, сопровождается лихорадкой, интоксикацией, частым нарушением деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Источником инфекции является инфицированный человек с клиническими симптомами или бессимптомный носитель вируса гриппа.

"Если по каким-либо причинам вакцинацию провести не удалось, строжайшим образом соблюдайте правила личной гигиены, во время подъема уровня заболеваемости гриппом постарайтесь не посещать общественные места, не контактируйте с заболевшими. В случае, если контактов избежать невозможно, например, при посещении магазинов, лечебно-профилактических и других учреждений, в транспорте обязательно используйте защитные маски или респираторы", - говорят специалисты.

В случае подозрения вирусной инфекции незамедлительно обратитесь ко врачу.

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# грипп , Управление Роспотребнадзора

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