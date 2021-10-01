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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменское микропредприятие защитили от нелегальной проверки

Общество, 18:50 19 октября 2021

epp.genproc.gov.ru | Фото: epp.genproc.gov.ru

Проверку соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав бизнес-сообщества провела региональная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выявлено нарушение в деятельности Государственной жилищной инспекции Тюменской области. Надзорное ведомство установило факт проведения в 2021 году жилищной инспекцией плановой документарной проверки в отношении ЖСК-16, который является микропредприятием. Однако в этом году установлен мораторий на контроль в отношении субъектов малого бизнеса.

Прокуратура области опротестовала приказ инспекции о проведении проверки. Кроме того, в адрес руководителя внесла представление об устранении нарушений закона. Результаты незаконной проверки отменены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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# проверки , прокуратура

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