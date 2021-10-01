В Тюменской области закрыто 58 классов в 22 школах из-за COVID-19

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

58 классов в 22 школах Тюменской области закрыты из-за COVID-19 на 19 октября. В этих классах обучались 1 тыс. 374 ученика.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

По этой же причине в регионе закрыты 65 групп в 41 детском саду, это 1 тыс. 290 детей.

Переведены на дистанционное обучение 90 классов в 34 школах, 1 тыс. 270 детей. Причина - отсутствие 20% и более учащихся в классе, которым диагностировано ОРВИ. Из-за этого же закрыто четыре группы в трех детских садах, группы посещали 37 детей.

Напомним, что по итогам прошлой недели, с 11 по 17 октября, в Тюменской области заболеваемость ОРВИ среди детей снизилась на 12%.

Анжела Лебедева