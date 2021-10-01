Тюменцы без высшего образования в возрасте 35-45 лет хотят стать начальниками

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Больше других тюменцев хотят стать начальниками мужчины без высшего образования в возрасте 35-45 лет. Таких 57% из опрошенных. Это показал онлайн-опрос Зарплаты.ру.

Тюменцы считают, что способны стать руководителями в сфере финансов и банковского дела, госслужбе, добыче сырья, производства и IT.

Опрос проходил с 10 по 15 октября во всех регионах страны. В нем приняло участие 2 тыс. 17 респондентов, в том числе и в Тюмени. Среди клиентов сервиса в возрасте 18-55 лет, 66% тюменцев хотели бы занять руководящую должность.

Согласно опросу 21% сотрудников уверены, что руководитель получил свою должность незаслуженно, 45% считают, что справились бы с обязанностями своего босса лучше него, а 15% респондентов признались, что начальник не нужен и они смогли бы работать эффективно и без него. Лишь 19% сотрудников все устраивает в начальнике.

В руководящей должности рядовых сотрудников привлекает более высокая зарплата и статус (33%), возможность самостоятельно принимать решения и ни перед кем не отчитываться (14%), возможность реализации (11%) и профессионального роста (9%), а также легальный способ меньше работать (7%).