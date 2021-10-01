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Федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко провел для тюменских школьников урок ПДД

Общество, 15:30 19 октября 2021

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Урок Правил дорожного движения провел для учащихся школы №65 главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. Он подарил школьникам мешки для обуви со световозвращающей полосой, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Более четырех тысяч детей прошли обучение ПДД с мобильным комплексом "Лаборатория безопасности", поступившим в Тюменскую область летом этого года. Оператором проекта в регионе выступает детский центр "Алый парус".

Главный федеральный инспектор по Тюменской области положительно оценил организацию работы по обучению детей дорожной безопасности.

"Мобильный комплекс позволяет с использованием новых технологий практически отрабатывать с детьми полученные ими знания безопасного поведения на дороге, - отметил Кузьменко. - Оборудование для моделирования дорожных ситуаций и интерактивного обучения помогает наглядно показать детям, что может случиться, например, если пассажир не использует средства пассивной защиты в автомобиле".

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Как отметили в ГИБДД, в 2021 году число ДТП по неосторожности детей в Тюменской области выросло, особенно в областном центре. В регионе произошло 54 аварий, где юные участники движения нарушили ПДД, один ребенок погиб, 56 - ранены.

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# ГИБДД Тюменской области , Дмитрий Кузьменко , ПДД

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