В Тюмени кадеты Росгвардии познакомились с работой саперов ОМОН

Управление Росгвардии по Тюменской области Управление Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники и ветераны ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области провели занятия по военно-прикладным дисциплинам с воспитанниками профильной группы ведомства "Монолит" Детского морского центра "Алый парус" в полевых условиях.

По информации ведомства, кадеты на практике совершенствовали умения и навыки в ориентировании на местности, разборке и сборке макета автомата Калашникова, в тактической, топографической и медицинской подготовке.

Ребята познакомились с работой сапёров и взрывотехников ОМОН, примерили на себя экипировку специалистов инженерной службы и изучили алгоритм действий, а также требования безопасности при обнаружении подозрительных предметов.

Управление Росгвардии по Тюменской области Управление Росгвардии по Тюменской области

Бойцы, ветераны и кадеты обсудили план дальнейших занятий в течение учебного года и поблагодарили друг друга за интересную встречу.