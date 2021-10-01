В Тюмени кадеты Росгвардии познакомились с работой саперов ОМОН
Сотрудники и ветераны ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области провели занятия по военно-прикладным дисциплинам с воспитанниками профильной группы ведомства "Монолит" Детского морского центра "Алый парус" в полевых условиях.
По информации ведомства, кадеты на практике совершенствовали умения и навыки в ориентировании на местности, разборке и сборке макета автомата Калашникова, в тактической, топографической и медицинской подготовке.
Ребята познакомились с работой сапёров и взрывотехников ОМОН, примерили на себя экипировку специалистов инженерной службы и изучили алгоритм действий, а также требования безопасности при обнаружении подозрительных предметов.
Бойцы, ветераны и кадеты обсудили план дальнейших занятий в течение учебного года и поблагодарили друг друга за интересную встречу.