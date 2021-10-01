Прокуратура: карательными механизмами проблему коррупции не победить

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карательными механизмами проблему коррупции не победить, необходимо правильное воспитание, системность и грамотная профилактика. К такому выводу пришли участники секции по противодействию коррупции Всероссийской научно-практической конференции "Прокуратура РФ: от вековых традиций к современным условиям деятельности", посвященной 300-летию надзорного ведомства, которая прошла в Тюмени 19 октября.

В формате дискуссии работники прокуратуры Тюменской области и представители российского научного сообщества обсудили, какие методы регулирования были бы более эффективны, нежели страх привлечения к ответственности.

По словам начальника отдела региональной прокуратуры Николая Безрукова, если система воспитания будет с самого детства формировать у человека четкую позицию, что коррупция – это плохо, то люди будут понимать, каковы последствия коррупционных проявлений.

"Пойдете ли вы на операцию к хирургу, который за взятку получил образование, а занятия прогулял? Или захотите, чтобы дорожный инспектор отпустил за крупную сумму денег водителя в нетрезвом состоянии, который через полчаса совершит дорожно-транспортное происшествие, в котором, возможно, пострадают ваши родные и близкие? Такие понятные примеры мы приводим студентам, чтобы выработать нетерпимость к этому социальному явлению", - подчеркнул он.

Николай Безруков отметил, что работники прокуратуры области проводят системную разъяснительную работу, в том числе выездную, по профилактике коррупции для студентов и гражданских служащих.

Директор центра адаптационных практик и тестирования ТюмГУ Полина Зверева предложила создать короткие воспитательные интерактивные модули совместно с прокурорскими работниками для предотвращения формирования коррупционного гена.

"Нужно обращаться к студентам на их языке. И если у молодого поколения превалирует клиповое мышление, значит, нужно предложить продукт, который визуализирует информацию, действия, эмоции и донесет их до аудитории просто и доступно", - сказала Зверева.

По словам руководителя департамента по профилактике коррупционных правонарушений Сибирского федерального университета Ирины Дамм, в их вузе используется новая форма профилактики – антикоррупционный диктант. Пилотный вариант был запущен со студентами, а после – в режиме онлайн проведен для государственных и муниципальных служащих и работников вузов Красноярска.

"Итоги диктанта показали, что уровень общей осведомленности о коррупционных запретах, разграничениях понятий подарка и взятки не настолько высокий, как хотелось. Диктант был анонимный, чтобы люди отвечали максимально честно", - отметила Ирина Дамм и добавила, что такая форма работы показывает слабые места и определяет направления, в которых можно двигаться в рамках профилактики коррупции.

По информации региональной прокуратуры, с начала 2021 г. выявлено более 1 тыс. 700 нарушений законодательства о противодействии коррупции. Для их устранения внесено 360 протестов, 540 представлений, в суды направлено 25 исков, объявлено 22 предостережения. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 578 должностных лиц, к административной – 45. По материалам прокуратуры возбуждено 19 уголовных дел. В целом в регионе правоохранительными органами выявлено 424 коррупционных преступления.

Инна Кондрашкина