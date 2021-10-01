Главный санитарный врач по Тюменской области поделилась рецептом правильного салата

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

В Международный день повара специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области напоминают жителям о правильном питании.

В соцсети "ВКонтакте" сотрудники управления делятся рецептами здоровой пищи. Вот, например, рецепт салата "Белковый" от главного санитарного врача по Тюменской области Галины Шарухо: куриная грудка – 70 гр, горошек – 50 гр, яйцо варёное – 1 шт, огурец – 1 шт. Можно добавить немного красного лука и 1 ст. ложку сметаны или йогурта. Приятного всем аппетита.

Ведомство ведет регулярную работу по контролю и улучшению качества питания населения. Проводится оценка фактического питания людей: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах, каковы региональные особенности питания и насколько рацион россиян отвечает принципам здорового питания и рекомендациям по потреблению сахара, соли, наличию необходимых микроэлементов и витаминов.

Проводится оценка доступа россиян к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов.

В России уделяют особое внимание мероприятиям, связанным с приготовлением пищи и правильным питанием. Масштабная социальная задача по популяризации здорового питания поставлена в нацпроекте "Демография" и федеральном проекте "Укрепление общественного здоровья", реализацией которого в части здорового питания занимается Роспотребнадзор.

Ирина Шемякина