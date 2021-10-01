В Тюмени стартовала акция по сбору книг для детей из Успенского дома-интерната

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция по сбору книг для взрослых и детей, проживающих в Успенском психоневрологическом доме-интернате, а также для малоимущих семей стартовала в Тюмени.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель руководителя регионального штаба "Молодой Гвардии" Георгий Семенов. Он отметил, что только за три дня горожане собрали три коробки книг.

"Жители Тюмени могут принести как детские книги, так и литературу для взрослых читателей. Ведь в интернате в Успенке находятся не только дети, но и взрослые, которые по тем или иным причинам не могут проживать самостоятельно. Также мы передадим часть книг малоимущим. Для этого у нас создана база нуждающихся семей, которым мы помогаем на протяжении более трех лет", - рассказал он.

Сами активисты намерены передать детям более 30 экземпляров книги "Тайная школа юных героев", изданной в Москве. Рассказ объединил в себе истории 70 реальных подвигов детей.

Благотворительный сбор продлится до 30 октября. Детскую, художественную литературу, энциклопедии и другие книги можно принести в штаб регионального отделения "Молодой Гвардии" (ул. Володарского, 47).

Любовь Голышева