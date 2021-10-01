Настоящую чечетку поймают юные орнитологи Тюмени

| Фото: Орнитология. Птицы мира ВКонтакте | Фото: Орнитология. Птицы мира ВКонтакте

Новый кабинет появится у ребят из тюменского кружков Дворца творчества и спорта "Пионер" по изучению певчих птиц и мира растений региона. Его украсят аквариумы с рыбками и настоящая птица чечетка, которую готовятся своими силами поймать юные орнитологи.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил педагог дополнительного образования учреждения Виталий Макаров.

По его словам, занимательной орнитологией увлеклись восемь юных исследователей Тюмени, собирается присоединиться ребенок с ограниченными возможностями. Каждые две недели ребята вместе с преподавателем выходят на экскурсии в лес, наблюдают за повадками птиц, слушают, как они поют, запоминают, как выглядят тюменские пернатые.

К открытию нового кабинета воспитанники Виталия Макарова решили использовать свои знания на практике, поймать, приручить и содержать птицу. Выбор пал на чечетку не случайно, ее поймать легче.

"Сейчас нужно найти приманную птичку, лучше самочку. Потом выйдем с ребятами на природу, а птицу посадим в маленькую клетку – западенку. Когда будут пролетать ее сородичи, она начнет их приманивать, издавать характерные звуки, тут-то один из самцов и попадется", - рассказал биолог.

Кружковцам предстоит научиться ухаживать за чечеткой, чистить клетку, менять воду в купалке и поилке, добавлять еду в автокормушку. Школьники сами будут заготавливать корм и учиться удешевлять содержание голосистого питомца на случай самостоятельного содержания его в своей квартире.

Виталий Макаров сказал, что выходы на природу продолжатся и зимой, уже сейчас орнитологи готовят кормушки для птиц, которые развесят в Гилевской роще. Кроме того, каждый из ребят вывесил кормушку у своего дома, чтобы подкармливать птиц зимой.

"По статистике, синицы за лето высиживают два выводка, по 10-12 птенцов в каждом. До следующего лета доживают только два три птенца. Поэтому их подкармливать обязательно!" - подчеркнул он.

Насыпать в кормушки синицам можно семечки подсолнечника, но обязательно сырые, добавил орнитолог, промытые и высушенные семечки от дыни, арбуза и тыквы. Крупы и хлеб им не по вкусу, их склевывают воробьи. Также синицы с удовольствием лакомятся несоленым свиным салом, которое можно крепко прикрутить к дереву проволокой.

Виталий Макаров напомнил, что кормушки нужно вывешивать, пока не выпал снег, чтобы пернатые успели привыкнуть к новой столовой и с наступлением холодов смогли без труда ее найти.

| Фото: Сергей Елесин, "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина