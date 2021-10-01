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Александр Моор проконтролировал реализацию нацпроектов в Тюменской области

Губернатор, 13:45 21 октября 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Уровень контрактования для реализации национальных проектов в Тюменской области достиг 90% от годового плана. Это выше общероссийских показателей на 6%. Анализ освоения бюджетных средств по итогам 9 месяцев рассмотрели на рабочем совещании, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

По данным регионального департамента экономики, уровень контрактования национальных проектов "Безопасные и качественные дороги", "Демография", "Цифровая экономика", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составил 100%. "Экология" – 99%, "Жилье и городская среда" – 82%.

Финансирование национальных проектов из федерального и областного бюджетов ведется своевременно и в полном объеме. Их реализация находится на личном контроле у губернатора Александра Моора.

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# Александр Моор , национальные проекты

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