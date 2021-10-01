В аэропорт Тобольска прибыл первый рейс из Екатеринбурга

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый рейс из Екатеринбурга принял тобольский аэропорт "Ремезов" 21 октября.

В 10 часов 30 минут в аэропорту совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Red Wings". На нем в Тобольск прибыли около 50 пассажиров из аэропорта "Кольцово".

О том, как прошел первый полет, рассказал командир воздушного судна Владислав Городничев.

"Полет прошел замечательно и быстро. Пассажиры остались довольны. Поездом или машиной ехать около 10 часов, а здесь всего 54 минуты. В 90-е годы я уже прилетал в Тобольск на Ан-24 на железную полосу старого аэропорта. Сейчас отличная, ровная полоса, система посадки тоже работает замечательно", - подчеркнул командир корабля.

Самолеты до столицы Урала из тобольского аэропорта будут летать два раза в неделю: в четверг и субботу. Рейсы по маршруту Екатеринбург - Тобольск включены в федеральную программу субсидирования авиаперевозок, что позволило снизить стоимость авиаперелета. Сейчас билет до Тобольска стоит от 1 тыс. 849 рублей.

"В начале ноября открываются полеты авиакомпании "S7" в Новосибирск и "Аэрофлота" в Санкт-Петербург. Наряду с Екатеринбургом и Москвой эти города с большими аэропортами создадут дополнительные возможности для тоболяков. Им будет проще путешествовать и смотреть мир", - отметил исполнительный директор тобольского аэропорта Владимир Варавва.

Аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимического холдинга "СИБУР" в партнерстве с правительством Тюменской областью. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 тыс. 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составит до 380 человек в час.

Евгений Новоселов